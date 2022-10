Valorant presenta il nuovo agente indiano Harbor

Riot Games ha presentato ufficialmente Harbor, il nuovo agente indiano che sta per unirsi al roster di Valorant. Il ventesimo personaggio di questo popolare FPS competitivo sarà disponibile come aggiornamento gratuito dal 18 ottobre come parte dell’Atto 3 dell’Episodio 5, assieme a un nuovo Pass Battaglia.









Vediamo in dettaglio le abilità di Harbor, un agente in grado di incanalare il potere dell’acqua sfruttando delle tecnologie antichissime.

Alta marea (E) : equipaggia un muro d’acqua. Spara per mandare l’acqua in avanti lungo il terreno. Tieni premuto il pulsante di fuoco per guidare l’acqua nella direzione del tuo reticolo, facendole attraversare l’area di gioco e innalzando un muro lungo tutto il percorso. Usa il fuoco alternativo per fermare l’acqua in anticipo. I giocatori toccati dall’acqua vengono rallentati.

“Volevamo creare uno Stratega che non dovesse entrare in un altro mondo o guardare una mappa per bloccare la visuale ai nemici,” ha precisato Alexander Mistakidis, Progettista di Riot Games. “La nostra intenzione era anche quella di creare un agente in grado di competere con Viper nelle mappe in cui viene usata quasi sempre lei. Dopo una serie di analisi iniziali da parte di Kevin Meier, ci siamo assestati sull’idea che Harbor dovesse essere un agente capace di bloccare la visuale nel campo di battaglia in modo creativo.“