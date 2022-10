Silent Hill: Konami preannuncia novità a breve

Finalmente ci siamo: Konami sta per svelare ufficialmente ciò che bolle in pentola per quanto riguarda il franchise di Silent Hill. La compagnia giapponese ha infatti annunciato che le novità circa la popolare serie horror verranno presentate durante una trasmissione che si terrà tra due giorni, mercoledì 19 ottobre alle ore 23:00.

Molto probabilmente questa sarà l’occasione per mostrare i prossimi progetti a tema Silent Hill, come il presunto remake del secondo capitolo in lavorazione presso Bloober Team, o il misterioso The Short Message avvistato poche settimane fa sul sito dell’ente di classificazione coreano.

Da notare che il franchise di Silent Hill è ormai fermo da poco più di dieci anni: l’ultimo capitolo, Downpour, vide la luce su PlayStation 3 e Xbox 360 alla fine del mese di marzo del 2012. Sarebbe anche ora che faccia ritorno, non credete?