Gotham Knights bloccato a 30 FPS su console

Al contrario di quanto accade nella maggior parte dei videogiochi disponibili anche su PS5 e Xbox Series X|S, le versioni console di Gotham Knights non solo non offriranno modalità grafiche alternative, ma saranno bloccate a 30 FPS.

Ne ha dato conferma l’executive producer Fleur Marty, che intervenendo sul server Discord ufficiale del gioco (via Wario64) ha dichiarato che il gioco non presenterà alcuna modalità perfomance. L’esponente di WB Games Montreal ha spiegato che tale decisione è stata presa a causa della complessità del mondo di gioco e della presenza di una modalità cooperativa, qualunque cosa significhi. Non sarà dunque possibile ridurre la risoluzione per aumentare il frame rate, come accade in altri giochi. A questo punto speriamo almeno che i 30 FPS siano granitici.

In ogni caso, Gotham Knights sarà disponibile dal 21 ottobre non soltanto su console (PS5 e Xbox Series X|S), ma anche su PC via Steam, dove immaginiamo non ci saranno problemi a raggiungere frame rate elevati.