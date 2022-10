Splinter Cell: il remake perde David Grivel, il director lascia Ubisoft

Il remake di Splinter Cell ha appena perso una figura importante: il director David Grivel, il quale ha annunciato la sua fuoriuscita dall’organico di Ubisoft tramite un post pubblicato su LinkedIn pochi giorni fa.

Dopo oltre undici anni in Ubisoft dove ha partecipato a molti progetti, da Assassin’s Creed a Far Cry, Grivel ha deciso di lasciare la compagnia franco-canadese per lanciarsi in una nuova avventura. L’ormai ex esponente di Ubisoft fa sapere che non si tratta di un addio ma di un arrivederci, giacché rimarrà nel giro dell’industria dei videogiochi, sebbene non abbia ancora fatto sapere quale saranno i suoi prossimi progetti.

Nel frattempo non si sa ancora chi prenderà il posto di Grivel alle redini del remake di Splinter Cell, i cui lavori stanno andando avanti presso Ubisoft Toronto. Da notare che la stessa Ubisoft ha di recente fatto sapere che la riedizione del primo capitolo della serie presenterà alcune modifiche alla storia, che dunque sarà rimaneggiata per essere al passo coi tempi.