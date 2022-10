The Legend of Heroes: Trails to Azure arriverà nel 2023

Sarà disponibile a partire dal 17 marzo 2023 The Legend of Heroes: Trails to Azure per PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’annuncio arriva direttamente da Falcom e NIS America, e qui potete trovare lo speciale dedicato al catalogo NIS, ricco di proposte nuove e riedizioni di titoli passati. Trails to Azure rappresenta il finale dell’arco di Crossbell, ed è ambientato alcuni mesi dopo Trails from Zero, con una Sezione Speciale di Supporto intenta ad acquisire nuovi membri e notorietà. La situazione a Crossbell si complicherà con il trasferimento nella città-stato di The Red Constellation, un potente Jaegar Corps. Tra le novità che troveremo in questo capitolo finale, vi sono due nuove funzioni di combattimento: Burst e Back Attack.

Condividi con gli amici Inviare