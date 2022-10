Need for Speed Unbound: presto svelato un nuovo trailer

Verrà pubblicato domani alle ore 17:00 un nuovo trailer di gameplay di Need for Speed Unbound, titolo in arrivo di Electronic Arts e Criterion, il cui debutto è previsto il 2 dicembre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il tweet postato sulla pagina ufficiale del gioco ci lascia intendere che il video che verrà mostrato domani si concentrerà principalmente sugli inseguimenti della polizia. I poliziotti di Lakeshore City saranno più “tattici”, e ogni tipologia di veicolo presenterà punti di forza e di debolezza unici. Gli inseguimenti potranno anche essere evitati attraverso l’utilizzo di uno scanner in grado di individuare la posizione della polizia.

