Apex Legends presenta la nuova leggenda trans Catalyst

Respawn ha presentato Catalyst, la nuova leggenda trans di Apex Legends che sarà disponibile nel corso della prossima stagione intitolata Eclissi. L’annuncio è arrivato assieme a un nuovo video della serie Storie di Frontiera che svela il background narrativo di Catalyst, al secolo Tressa Smith.









Catalyst viene descritta come “una leggenda difensiva con un controllo notevole, quasi magico, sul ferrofluido”, tuttavia non sappiamo ancora come funzioneranno le sue abilità. Viene fatto sapere che ulteriori dettagli su Apex Legends: Eclissi, e dunque anche su Catalyst, verranno svelati prima del lancio ufficiale dell’aggiornamento, previsto per il 1° novembre su PC e console.