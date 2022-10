Hard West 2 riceve l'aggiornamento gratuito After Dark

Ice Code Games e Good Shepher Entertainment hanno appena pubblicato l’aggiornamento gratuito After Dark per Hard West 2. Questo update introduce una nuova linea di quest che porta la posse di fuorilegge in un misterioso saloon ai confini del mondo: qui la gang proverà a mettere le mani sull’arma demoniaca “Hellfire Rifle”, che potrà essere utilizzata nella campagna principale.

Non è tutto giacché per l’occasione è partita una tornata promozionale che ribassa il prezzo di Hard West 2 del 20%, sia su Steam che su GOG, dove il gioco è ora acquistabile a € 19,99 fino al 31 ottobre. Volete saperne di più su questo tattico a turni? Potete sempre leggere la nostra recensione.