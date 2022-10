A Plague Tale: Requiem è disponibile, ecco il trailer di lancio

Da oggi potrete giocare all’attesissimo sequel di A Plague Tale: Innocence, A Plague Tale: Requiem, disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Ecco il trailer di lancio:









In questo secondo capitolo vedremo i fratelli Amicia e Hugo in fuga verso il sud, in cerca di una cura per la piaga. Gli ostacoli non tarderanno a mancare, ci saranno molti nemici e mercenari che cercheranno di bloccare i nostri piccoli eroi, e la malattia di Hugo tornerà presto a farsi scomodamente sentire. A fronteggiare i pericoli ritroveremo però una Amicia molto più determinata, una balestra, l’alchimia e la furtività saranno le armi che la aiuteranno durante il viaggio con il fratello, che senza perdere il controllo potrà utilizzare efficacemente i suoi poteri per superare le insidie che troveranno nel loro cammino.

.