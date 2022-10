Mortal Kombat: Onslaught, rivelato il nuovo gioco del franchise

È uno spinoff il prossimo progetto dello sviluppatore NetherRealm Studios: si tratta del seguito di Mortal Kombat Mobile, intitolato Mortal Kombat: Onslaught. Lo sviluppatore e il publisher Warner Bros. Games lo descrivono come un nuovo “gioco di ruolo da collezione“, che sarà disponibile per i dispositivi mobili a partire dal 2023. Un comunicato stampa afferma che in Mortal Kombat: Onslaught sarà possibile costruire una squadra di combattenti e fronteggiarsi in “massicce battaglie di gruppo in tempo reale“.

Non si sa ancora molto riguardo i dettagli dello spinoff, che saranno presto svelati, ma Ed Boon, chief creative officer di NetherRealm Studios e co-creatore di Mortal Kombat, conferma che Onslaught resterà “fedele alla sua natura viscerale di base” offrendo “un gioco di ruolo strategico a squadre con combattimenti corpo a corpo dal ritmo serrato”.

