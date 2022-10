Riot Games sarà a Lucca Comics & Games 2022

Riot Games ha confermato la sua presenza all’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, qui la compagnia ha predisposto diversi appuntamenti per interfacciarsi direttamente con la community. La base operativa di Riot Games sarà l’Ex Museo del Fumetto, come già avvenuto in passato.

Nell’hub di Riot sarà possibile immergersi nel mondo di Runeterra in prima persona, passando dall’imbracciare una vera replica dello Spectre nello Shooting Range di VALORANT, al partecipare al Jinx’s Carnival Game ispirato ad Arcane, o nel merch-store con merchandising ufficiale Riot Games, e molto altro ancora. Sarà inoltre possibile accedere all’esclusivo Laboratorio Cosplay: ben tre postazioni di make-up realizzate in collaborazione con M·A·C Cosmetics e i suoi M·A·C PRO Artist, che sveleranno alcuni dei trucchi del mestiere. A tal proposito, immancabile il Riot Games Cosplay Contest, durante il quale verranno premiate ben sei categorie: Miglior costume, Miglior make-up, Miglior team di 5, Miglior accessorio, Miglior bewitching, Miglior personaggio di VALORANT. A condurre l’evento del 29 ottobre troveremo Nymphahri e Icon Stitch, che insieme a Wisemermayd, MissKuruta e Shinorisu comporranno la giuria.

Sul fronte esportivo, PG Esports porterà a Lucca le fasi finali dell’evento Baron, il torneo di livello più alto tra quelli che compongono il Circuito Tormenta. Sabato 29 ottobre i team amatoriali si sfideranno nei playoff presso l’area Riot Games al Museo del Fumetto, mentre Domenica 30 ottobre a partire dalle 10:00 avrà luogo la fase finale della competizione trasmessa anche in diretta sul canale Twitch PG_Esports_LoL. Sarà presente anche il Circuito Tormenta di VALORANT, nella giornata di chiusura, con le fasi finali del torneo “Lucca in Range”. A seguire, due pro player del team esports Qlash si sfideranno nel format “Ad armi pari” dove i loro fan, precedentemente selezionati nell’area del museo, avranno l’occasione di giocare insieme ai loro idoli. Entrambe le attività saranno a loro volta trasmesse in diretta sul canale Twitch di Agent’s Range. Tutti gli eventi potranno essere seguiti dal vivo dalla Esport Cathedral, in piazza San Romano. Sempre all’interno dell’Ex Museo del Fumetto saranno presenti venti postazioni gaming a disposizione dei visitatori, nei giorni in cui non si svolgerà il Circuito Tormenta.