Destiny 2: al via la consueta Festa delle Anime Perdute

È il periodo più spaventoso dell’anno e ovviamente Bungie non poteva non far partire anche questa volta la Festa delle Anime Perdute, il consueto evento stagionale gratuito di Destiny 2.









Già disponibile dalla serata di ieri, l’evento si protrarrà fino al prossimo 8 novembre. Come al solito, i guardiani dovranno indossare maschere spaventose e raccogliere dolcetti mentre completano le sfide ed esplorano i settori infestati di tutto il sistema solare. Tra le ricompense sbloccabili quest’anno troviamo un nuovo emote, un’ipernave, un involucro di Spettro esotico e altro ancora.

Tra le novità di quest’anno, il settore infestato della Z.M.E., nel quale dei mostruosi cabal cercheranno di sottrarre i dolci ai giocatori. I guardiani potranno esplorare la playlist dei settori infestati per affrontare i senzatesta nei livelli nuovi o riproposti. Non mancherà l’occasione di acquistare una nuova decorazione per l’armatura, quest’anno ispirata ai Mech, sbloccabile tramite l’emporio Everversum in cambio di polvere luminosa o argento.