The Callisto Protocol su console avrà la modalità performance

Mentre tiene ancora banco la pseudo-polemica sul blocco del frame rate a 30 fotogrammi al secondo sia in Gotham Knights che in A Plague Tale: Requiem, ecco che Striking Distance Studios ha voluto precisare che nel suo The Callisto Protocol ai giocatori console verrà offerta la possibilità di attivare la cosiddetta modalità performance.

Grazie a questa impostazione, infatti, i possessori di PS5 e Xbox Series X|S potranno scegliere di ridurre la risoluzione per aumentare il frame rate a 60 FPS. Va però precisato che The Callisto Protocol è un videogioco cross-gen, al contrario di Gotham Knights e A Plague Tale: Requiem, disponibili invece solo sulle ultime console di Sony e Microsoft (e su PC ovviamente).

Gli sviluppatori hanno poi ribadito che il survival horror di Glen Schofield e compagni verrà pubblicato il prossimo 2 dicembre, fugando ogni dubbio su eventuali rinvii.