Gotham Knights: ecco una panoramica dettagliata sul gameplay

WB Games ha confezionato un nuovo trailer che offre una panoramica dettagliata sul gameplay di Gotham Knights, offrendo agli interessati tutte le informazioni di cui hanno bisogno per capire di che tipo di gioco si tratti.









Come possiamo vedere dal video presente qui in alto, Gotham Knights è un action open world con blande componenti RPG in cui i giocatori possono prendere il controllo di Batgirl, Cappuccio Rosso, Nightwing e Robin così da indagare sulla misteriosa Corte dei Gufi, nonché proteggereGotham e i suoi cittadini dai tanti criminali che scorrazzano per le strade. Ogni personaggio è dotato di uno stile di combattimento univoco e di apposite abilità speciali, nonché di caratteristiche che lo rendono più o meno adatto a determinati incarichi.

Gotham Knights, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 21 ottobre su PC (qui i requisiti ufficiali), PS5 e Xbox Series X|S.