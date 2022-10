Nei piani di Microsoft c'è la creazione di uno store mobile per Xbox

The Verge ha riportato una notizia importante emersa dall’ultima indagine della CMA (Competition and Markets Authority) del Regno Unito, riguardo la procedura di acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard attualmente in corso. La volontà di Microsoft di voler espandere il marchio Xbox nel settore dei giochi mobili è uno dei fattori chiave dell’acquisizione, sono i documenti aziendali a confermalo: “La transazione migliorerà la capacità di Microsoft di creare un negozio di giochi di nuova generazione che opera su una vasta gamma di dispositivi, inclusi i dispositivi mobili, come risultato dell’aggiunta dei contenuti di Activision Blizzard”, “Basandosi sulle comunità di giocatori esistenti di Activision Blizzard, Xbox cercherà di scalare l’Xbox Store su dispositivi mobili, attirando i giocatori verso una nuova piattaforma Xbox Mobile”. Nei documenti Microsoft specifica anche coloro che sarebbero i due più grandi concorrenti, Apple e Google: “Allontanando i consumatori da Google Play Store e App Store sui dispositivi mobili, tuttavia, sarà necessario un cambiamento importante nel comportamento dei consumatori”, prosegue: “Microsoft spera che, offrendo contenuti noti e popolari, i giocatori saranno più inclini a provare qualcosa di nuovo”.

