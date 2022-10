Silent Hill: stasera scopriremo il futuro del franchise

Stasera alle ore 23:00 si terrà la diretta di Konami (la cui durata sembrerebbe essere di 50 minuti) in cui verranno annunciate le novità sul franchise di Silent Hill. Da un video pubblicato su YouTube dallo sviluppatore, è emerso che tra i nuovi titoli che verranno annunciati ci sarà il remake di Silent Hill 2 e un nuovo gioco intitolato Silent Hill Ascension. Ma le buone notizie non finiscono qui. Un tweet dell’insider The Snitch lascia intendere che Project Sakura potrebbe essere un altro potenziale titolo che verrà annunciato stasera, che era stato indicato nel codice sorgente del video con il nome “Silent Hill F”. Steam e PlayStation sarebbero le uniche piattaforme menzionate nei tag, non ci resta che aspettare ancora qualche ora e per scoprire tutti i progetti che Konami ha in programma per l’amatissimo franchise.

