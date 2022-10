Silent Hill: Konami annuncia il remake del 2 e molto altro

È stata una trasmissione davvero pregna di annunci quella dedicata a Silent Hill tenuta da Konami nelle scorse ore. La compagnia giapponese ha difatti annunciato ben tre videogiochi e molto altro, ma tra tutti i progetti spicca naturalmente il vociferato remake di Silent Hill 2 che, come da indiscrezioni, è in lavorazione presso Bloober Team.









Il remake di Silent Hill 2 ripropone le vicende di James Sunderland nella sua ricerca di indizi nell’omonima cittadina, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera dalla moglie Mary, che però è deceduta da tempo.

“Silent Hill 2 è stato il gioco che ha plasmato la nostra visione collettiva in Bloober Team. È il gioco che ci ha spinto a iniziare la nostra avventura nello sviluppo di videogiochi. Ora ci troviamo di fronte a una sfida estrema,” ha dichiarato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team. “Una sfida che consiste nel tradurre i ricordi giovanili legati al gioco che più abbiamo amato in un linguaggio accessibile ai player moderni, creando allo stesso tempo un’esperienza fedele all’originale. Più di 20 anni fa, un team Konami di menti brillanti ha sviluppato uno dei giochi più straordinari nella storia dell’intrattenimento videoludico. Collaborando insieme, Konami e Bloober Team faranno in modo che Silent Hill 2 risplenda ancora una volta stabilendo nuovi standard per il genere e offrendo un’esperienza indimenticabile alla nuova generazione di fan. Con il nostro lavoro, siamo determinati a dimostrare che Bloober Team sta scalando le vette del possibile e punta al massimo nello sviluppo di videogiochi. Non vediamo l’ora di mostrare ai giocatori il nostro lavoro“.

Il remake di Silent Hill 2 sarà disponibile prossimamente su PC via Steam e in esclusiva console su PS5.









Durante la trasmissione è stato poi presentato Silent Hill: Townfall, un videogioco sviluppato da No Code Studios (Stories Untold, Observation) e co-prodotta da Annapurna Interactive. Purtroppo non si conoscono i dettagli di questo videogioco, che appare senza dubbio intrigante, ma Konami promette di farci sapere di più nel prossimo futuro.









L’ultimo progetto videoludico svelato nel corso della serata è stato Silent Hill F. Si tratta di una storia inedita ambientata nel Giappone degli anni ’60. Sceneggiato dallo scrittore e disegnatore giapponese Ryūkishi07, famoso per visual novel che trattano di misteriosi omicidi, questo horror psicologico e soprannaturale è in sviluppo presso NeoBards Entertainment, lo studio taiwanese autore del titolo multiplayer Resident Evil Resistance.









È poi stato dato ampio spazio a un progetto per il grande schermo intitolato Return to Silent Hill. Christophe Gans, regista e produttore di film horror noto per il suo lavoro in La Bella e la Bestia (2014) e il film originale SILENT HILL (2006), si occuperà di un nuovo adattamento cinematografico del franchise.









Infine, Konami ha presentato Silent Hill: Ascension, di cui però non si conosce ancora nulla. Sappiamo che si tratterà di un’esperienza particolare molto diversa da ciò a cui siamo abituati. Questa la descrizione ufficiale: “Silent Hill: Ascension immergerà come mai prima d’ora i fan di tutto il mondo nell’orrore psicologico che da sempre è al centro di Silent Hill, mettendo nelle loro mani storia e personaggi inediti, mentre la narrazione si svolgerà in diretta su più piattaforme. Silent Hill: Ascension è una collaborazione tra Genvid Entertainment, Bad Robot Games, Behaviour Interactive e dj2 Entertainment.”

Insomma, un ritorno in grande stile per questa serie tanto amata dagli appassionati di horror.