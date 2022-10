Riot Games ha acquisito Wargaming Sydney

Riot Games ha completato l’acquisizione di Wargaming Sydney entrando in possesso dello studio di sviluppo australiano, ma non del team di publishing che invece continuerà a far capo a Wargaming.

Lo studio, che d’ora in avanti si chiamerà Riot Sydney, affiancherà gli altri team controllati dalla compagnia nello sviluppo di League of Legends, Valorant, e altro. Sarà inoltre guidato da Molly Mason-Boule, Head of Development Studios di Riot Games.

Prima di essere acquisito da Riot, lo studio di Sydney ha collaborato allo sviluppo di World of Tanks e World of Warships sotto la supervisione di Wargaming.