Final Fantasy XVI Ambition, svelato il nuovo trailer

“Sono trascorsi 1.500 anni dalla caduta dei nostri antenati. E da allora Valisthea sta morendo lentamente. Mentre il giorno cede il passo al tramonto, l’oscurità si espande. La fiamma della Madre è solo un barlume. I margini muoiono e la gente si affolla intorno ai Cristalli Madre”, ecco cosa riporta la descrizione del nuovo trailer di di Final Fantasy XVI, chiamato “Ambition”, svelato oggi da Square Enix e Creative Business Unit III.









Naoki Yoshida è a capo della produzione del gioco, ed ecco cosa ci racconta il regista in un comunicato stampa: “Sono felice di annunciare che il nostro nuovo trailer, Ambition, è ora disponibile”, prosegue: “Invece di concentrarci sull’azione come abbiamo fatto nella nostra ultima rivelazione, questa volta volevamo dare al mondo uno sguardo più approfondito alla tradizione di Final Fantasy XVI e al suo ricco cast di personaggi, con i Dominanti al centro”. Qui potete trovare più informazioni riguardo lo sviluppo del nuovo capitolo del gioco, che sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 a partire dall’estate 2023.