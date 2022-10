Resident Evil 4: il remake torna a mostrarsi in video

Capcom ha pubblicato il secondo trailer del remake di Resident Evil 4 durante lo showcase dedicato alla serie trasmesso la scorsa notte. Il filmato punta i riflettori sui vari personaggi presenti nel gioco, come Ada Wong e Ashley Graham, giusto per citarne un paio.









La compagnia giapponese ha messo in risalto le modifiche grafiche (e non solo) di questo remake che vedrà la luce il prossimo 24 marzo 2023. Il remake di Resident Evil 4 sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Di seguito trovate una nuova galleria di screenshot diffusi in seguito allo showcase.