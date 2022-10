Vampire Survivors: disponibile la versione 1.0 su Steam

Ci siamo: dopo molti mesi in Accesso Anticipato, la versione completa di Vampire Survivors è finalmente disponibile su Steam. Con la versione 1.0 del roguelite di Luca “poncle” Galante vengono introdotte molte novità, ma ciò non significa che lo sviluppo del gioco subirà una battuta di arresto: lo sviluppatore ha ribadito che in futuro verranno aggiunte nuove feature.









La versione completa di Vampire Survivors aggiunge un livello inedito, una nuova arma, varie skin alternative per alcuni personaggi, la traduzione in lingua italiana e l’integrazione con Twitch, più altre piccole modifiche qua e là. Il changelog completo è consultabile seguendo questo collegamento.