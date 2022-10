Bungie potrebbe riesumare Marathon, reboot in vista?

Ricordate Marathon, la trilogia di sparatutto targata Bungie? Probabilmente i videogiocatori più esperti sì, mentre chi si è avvicinato a questo mondo solo in tempi più recenti difficilmente conoscerà questi FPS considerati gli antenati di Halo. Ebbene, pare proprio che nel futuro di Bungie ci sia spazio anche per un reboot di Marathon.

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, infatti, lo studio da poco entrato a far parte della scuderia PlayStation starebbe già lavorando a un nuovo capitolo della serie. Il progetto, che sembra sia attualmente in pre-alpha, viene definito come uno sparatutto multiplayer incentrato sulla dinamica dell’estrazione di risorse ed equipaggiamento, sulla scia di Escape from Tarkov per intenderci, tanto che se si muore si perde tutto ciò che è stato raccolto fino al momento della dipartita. Il reboot di Marathon viene inteso come un videogioco live service, con tanto di ricompense e progressione stagionali, probabilmente con un sistema simile a quello impiegato dalla stessa Bungie in Destiny.

Come al solito vi ricordiamo che queste sono indiscrezioni di stampa, pertanto i dettagli appena riportati vanno presi con le dovute accortezze fino a un eventuale commento ufficiale da parte dei diretti interessati.