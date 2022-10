The Callisto Protocol è in gold, nessun rinvio in vista

Ci siamo: The Callisto Protocol è entrato in fase gold, pertanto non vi è più il rischio che lo sviluppo subisca una battuta d’arresto improvvisa e il gioco venga rinviato.

Il team di Striking Distance Studios ha dato la lieta novella tramite Twitter, dove è stata pubblicata la consueta fotografia collettiva con la squadra al gran completo. Viene inoltre fatto sapere che il survival horror di Glen Schofield e compagni sarà disponibile come da previsioni il prossimo 2 dicembre.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Infine, sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft potrà contare su una modalità performance a 60 FPS.