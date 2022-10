Kerbal Space Program 2 in Accesso Anticipato a febbraio 2023

Dopo numerosi rinvii, finalmente Kerbal Space Program 2 sta per uscire in Accesso Anticipato su PC, sia tramite Steam che sull’Epic Games Store.

Il publisher Private Division, un’etichetta di Take-Two Interactive, e gli sviluppatori di Intercept Games hanno fatto sapere che il bislacco simulatore di volo spaziale sarà disponibile a partire dal prossimo 24 febbraio 2023. Non si conosce per quanto tempo Kerbal Space Program 2 rimarrà in Accesso Anticipato giacché gli sviluppatori dichiarano che vi rimarrà “finché non avremo la certezza che il gioco completo ha raggiunto il livello di qualità che auspichiamo“.

Il team sfrutterà il tempo trascorso nel programma di Accesso Anticipato per coinvolgere la community nello sviluppo dei contenuti, raccogliendo feedback e suggerimenti, cercando di instaurare un dialogo costruttivo con gli utenti.