Oddworld Soulstorm per Switch ha una data di uscita

Annunciata la scorsa estate, la versione per Nintendo Switch di Oddworld Soulstorm ha ora una data di uscita ufficiale, ed è proprio dietro l’angolo. Microids ha infatti annunciato che questa nuova versione del gioco, opportunamente battezzata Oddtimized Edition, sarà disponibile sulla console Nintendo già dal 27 ottobre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra ben dieci minuti di gameplay catturati su Switch.









Non è tutto perché il publisher francese ha presentato nuovamente le due edizioni speciali di Oddworld Soulstorm per Switch: la Limited Oddition e la Collector’s Oddition. La prima include ovviamente il videogioco, tre cartoline e una custodia di metallo in cui riporre fino a 24 cartucce. La seconda, invece, comprende i contenuti della Limited Oddition, nonché una statuetta di Abe, un portachiavi, un artbook da 160 pagine e degli adesivi, il tutto racchiuso in una confezione da collezione.