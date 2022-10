Steam supera quota 30 milioni di utenti attivi in contemporanea

Valve festeggia un nuovo record su Steam, che la scorsa domenica ha superato quota 30 milioni di utenti attivi in contemporanea. Stando a quanto riportato sulla pagina delle statistiche della piattaforma, infatti, alle 16:00 del 23 ottobre vi erano 30.014.192 utenti collegati contemporaneamente su Steam.

Negli ultimi anni la piattaforma ha fatto registrare una crescita esponenziale degli utenti attivi, tanto che stando a quanto riportato da PC Gamer ci sono voluti ben quattordici anni prima che Steam raggiungesse quota 15 milioni di utenti attivi (dato del 2017), mentre nei successi cinque siamo già arrivati a 30 milioni.

Ciò non fa altro che certificare l’ottimo stato di salute del PC come piattaforma da gioco, tant’è che ormai anche Sony ha iniziato già da un po’ a portare i videogiochi PlayStation su Steam (e non solo).