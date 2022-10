Disco Elysium: avviata una causa contro lo sviluppatore ZA/UM

Proseguono le vicende legate a Disco Elysium e lo studio di sviluppo ZA/UM (se ve le siete perse qui potete trovare gli ultimi fatti legati al gioco e allo sviluppatore), purtroppo nessuna buona notizia: Robert Kurvitz, lead game designer di Disco Elysium, sta agendo per vie legali nei confronti dello sviluppatore ZA/UM. L’udienza è prevista per il 28 novembre e secondo quello che TechNewsSpace ha riportato, Kurvitz ha intentato una causa presso il tribunale estone contro lo sviluppatore in nome della sua società Telomer OÜ. Luiga, uno dei fondatori dello studio, sembrerebbe aver confermato la notizia:

Non si hanno ancora notizie concrete, ma sembrerebbe che alla base dell’azione legale vi sia l’obiettivo di ottenere il controllo dei diritti per un possibile sequel di Disco Elysium. Non ci resta che attendere novità a riguardo.