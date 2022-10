Mount & Blade 2: Bannerlord è disponibile su PC e console

Dopo più di due anni trascorsi in Accesso Anticipato, la versione completa di Mount & Blade 2: Bannerlord è finalmente disponibile sia su PC che su console.









Il videogioco di TaleWorlds Entertainment offre combattimenti medievali realistici ed elementi strategici complessi, all’interno del vasto continente sandbox di Calradia. Ambientato circa due secoli prima degli eventi di Warband, il videogioco precedente, Bannerlord permette di vivere in prima persona il crollo dell’impero di Calradia. Cominciando come un semplice guerriero di una delle fazioni chiave del continente, ogni giocatore può plasmare la sua storia salendo di grado fino a diventare un potente signore della guerra o persino un re.

Mount & Blade 2: Bannerlord è disponibile in su PC tramite Steam, e in formato fisico e digitale su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.