In occasione delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della serie, Bethesda ha annunciato la pubblicazione di un aggiornamento gratuito per Fallout 4 che renderà il gioco nativamente compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. Attualmente il videogioco di ruolo post-apocalittico è giocabile sulle ultime console di Sony e Microsoft tramite retrocompatibilità, tuttavia nel prossimo futuro sarà possibile giocare a una versione pensata appositamente per queste due piattaforme.

La compagnia parla dell’inclusione di una modalità performance con supporto a frame rate alto, una modalità qualità in 4K, migliorie al gameplay, risoluzione di bug e contenuti bonus legati al Creation Club. Infine, questa nuova versione di Fallout 4 sarà disponibile nel corso del 2023 non soltanto su PS5 e Xbox Series X|S, ma anche su PC.