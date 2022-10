Square Enix registra il marchio Symbiogenesis, torna Parasite Eve?

Nei giorni scorsi Square Enix ha depositato le pratiche per la registrazione del marchio Symbiogenesis presso l’apposito ufficio giapponese, e già più di qualcuno ha iniziato a speculare su un possibile ritorno di Parasite Eve.

La simbiogenesi, o endosimbiosi, è il nome di una teoria evolutiva secondo cui due organismi differenti di tipo procariote si siano uniti simbioticamente per dar vita a una nuova entità eucariote. Questo concetto è di fatto alla base della serie Parasite Eve, pertanto non stupisce che in molti abbiano collegato il marchio appena registrato da Square Enix a questa celebre saga videoludica.

È quindi altamente probabile che Symbiogenesis abbia a che fare con la saga RPG nata sulla prima PlayStation: che si tratti del sottotitolo di un nuovo capitolo? Lo sapremo solo quando, ma soprattutto se, Square Enix diffonderà delle notizie ufficiali a riguardo.