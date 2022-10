Dark Souls: Prepare to Die Edition, addio alle funzionalità online su PC

Continuano i problemi che riguardano le funzionalità online di vari capitoli in versione PC della saga di Dark Souls, tant’è che in un caso Bandai Namco ha deciso di tirare i remi in barca e abbandonare definitivamente ogni sforzo di correggere le criticità. Si tratta di Dark Souls: Prepare to Die Edition, la versione originale pubblicata su Steam nel 2012, che d’ora in avanti non supporterà più le funzionalità online.

Il publisher giapponese ha spiegato che di non essere in grado di risolvere i problemi a causa della vetustà del sistema di networking. Tuttavia bisogna notare che anche i server di Dark Souls Remastered sono ancora offline, ma in questo caso Bandai Namco ha assicurato di essere ancora al lavoro per risolvere le criticità.

Nel frattempo sono tornati online i server di Dark Souls II: Scholar of the First Sin in versione DirectX 11, mentre i problemi della versione DirectX 9 dovrebbero essere risolti a breve.