God of War Ragnarök: ecco l'evoluzione del combat system

Il nuovo trailer di gameplay della serie God of War Ragnarök Behind the Scenes, ci mostra come lo Studio di Santa Monica si è occupata dell’evoluzione del combat system rispetto al capitolo precedente. Fondamentali sono stati i feedback da parte della community, e se nel nuovo titolo del franchise ritroveremo elementi ormai conosciuti, gli sviluppatori hanno introdotto anche delle novità: ognuno dei nove regni sarà caratterizzato da tipologie di boss, mini-boss e nemici più varie, e oltre all’utilizzo dell’Ascia del Leviatano, delle Lame del Caos e degli scudi, Kratos potrà affrontare tutti coloro che si porranno sul suo cammino con nuove mosse speciali, a seconda dell’arma impugnata. Anche il sistema di combattimento di Atreus sarà più maturo ed evoluto, proprio come il personaggio che ritroveremo in questo secondo capitolo, che ricordiamo sarà disponibile a partire dal 9 novembre su PlayStation 4 e Playstation 5.