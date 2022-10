Annunciato Age of Mythology Retold, remaster del celebre RTS

Dopo tutti gli Age of Empires, ecco che il lavoro di restauro sta per coinvolgere anche un altro degli RTS della vecchia Ensemble Studios. Microsoft ha difatti appena annunciato Age of Mythology Retold, versione rimasterizzata del celebre strategico in tempo reale a sfondo mitologico.









“Sappiamo che la community di Age of Mythology ha chiesto a gran voce una Definitive Edition di questo gioco e finalmente ci siamo,” ha dichiarato Michael Mann, studio head di World’s Edge. “Stiamo lavorando alacremente per riportare alla gloria il videogioco originale con un comparto grafico aggiornato, nuove funzionalità e molto altro.”

Non si conosce una data di uscita per Age of Mythology Retold, ma Microsoft fa sapere che presto ci fornirà ulteriori dettagli. È stato infine precisato che il gioco sarà disponibile al lancio nel catalogo di PC Game Pass.