Age of Empires 2 e 4 in uscita su console Xbox nel 2023

C’è stato bisogno di attendere a lungo ma alla fine sta per succedere: sia Age of Empires 2 Definitive Edition che il più recente Age of Empires 4 stanno per lasciare i confini del mondo PC per approdare sulle console della famiglia Xbox.









Entrambi i giochi sono stati ripensati affinché possano essere fruibili con facilità utilizzando un controller, tant’è che il team di World’s Edge fa sapere di aver inserito nuovi tutorial per insegnare all’utenza console come godere del gioco usando il pad. Anche l’interfaccia è stata revisionata e riadattata.

Per quanto riguarda le date di uscita, Age of Empires 2 Definitive Edition sarà disponibile su Xbox One e Series X|S dal 31 gennaio 2023, mentre Age of Empires 4 è ancora sprovvisto di una data precisa ma vedrà anch’esso la luce il prossimo anno. Entrambi i titoli supporteranno mouse e tastiera su console, includeranno l’opzione per attivare il cross-play, e saranno disponibili al lancio su Game Pass, anche via Cloud.