God of War Ragnarok non avrà la photo mode al lancio

Brutte notizie per chi ama dilettarsi a scattare fotografie nei videogiochi: uno dei titoli più attesi di questo periodo, stiamo parlando di God of War Ragnarok, sarà sprovvisto di photo mode al lancio.

A darne conferma ci hanno pensato gli stessi sviluppatori di Santa Monica Studio, i quali via Twitter hanno fatto sapere che la modalità foto verrà aggiunta tramite un aggiornamento successivo all’uscita del gioco, proprio come avvenuto nel caso del diretto predecessore. In quel caso, la photo mode venne introdotta con un update gratuito assieme alla Nuova Partita+. È dunque molto probabile che anche per God of War Ragnarok accadrà lo stesso.

Nel frattempo vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre, mentre vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima in attesa della recensione vera e propria.