Redfall torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Giusto in tempo per Halloween, Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di Redfall che illustra l’ambientazione del prossimo videogioco sivluppato da Arkane Austin.









Ambientato nell’omonima cittadina del Massachusetts, Redfall è uno sparatutto open world che sarà possibile affrontare da soli o in compagnia di un gruppo di amici. Nel gioco bisognerà affrontare varie creature sovrannaturali della famiglia dei vampiri, come l’infida Predatrice e la vigile Sentinella, peraltro presenti nel trailer qui in alto.

Il gioco sarà disponibile su PC e console Xbox nel 2023. Trattandosi di un’esclusiva interna, sarà presente sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.