The Witcher: il remake è nelle prime fasi di sviluppo

Il remake di The Witcher è ufficiale e si trova già nelle prime fasi di sviluppo su Unreal Engine 5. Precedentemente noto come Project Canis Majoris, il progetto è nelle mani di Fool’s Theory, lo sviluppatore principale (uno studio di terze parti con alla guida ex sviluppatori di The Witcher), mentre della totale supervisione creativa si occuperà CD Projekt RED, il cui capo Adam Badowski ha dichiarato: “The Witcher è dove tutto è iniziato per noi, per CD Projekt RED. È stato il primo gioco che abbiamo realizzato, in assoluto, ed è stato un grande momento per noi allora. Tornare in questo posto e rifare il gioco per la prossima generazione di giocatori per sperimentarlo sembra altrettanto grande, se non più grande”. Prosegue: “Collaborare con Fool’s Theory al progetto è altrettanto eccitante, data la presenza di alcune delle persone che sono state precedentemente coinvolte nei giochi di The Witcher. Conoscono bene il materiale di partenza, sanno quanto i giocatori non vedevano l’ora di vedere il remake e sanno come realizzare giochi incredibili e ambiziosi. E anche se ci vorrà del tempo prima di essere pronti a condividere di più sul gioco, so che varrà la pena aspettare”.

Il remake di The Witcher non è il solo progetto della serie attualmente in cantiere, ricordiamo che in fase di sviluppo ci sono anche Project Polaris, il primo titolo di una nuova trilogia di The Witcher, e Project Sirius, una “interpretazione innovativa dell’universo di The Witcher” di The Molasses Flood.

