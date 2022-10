Dragon Age: Dreadwolf, completata la fase alpha dello sviluppo

I lavori su Dragon Age: Dreadwolf hanno raggiunto un punto importantissimo della tabella di marcia ora che è stata completata la fase alpha dello sviluppo. Gary McKay, studio manager di BioWare, fa sapere che le varie parti del videogioco di ruolo sono state portate a termine e dunque l’opera può essere giocata dall’inizio alla fine.

Ciò non significa che lo sviluppo nella sua interezza sia terminato, anzi, adesso gli sforzi del team si concentreranno su altre parti dell’opera. Per esempio, BioWare dovrà lavorare sul comparto grafico, potrà affinare e rifinire le varie dinamiche del gameplay, dovrà valutare il ritmo di gioco e far sì che il tutto si amalgami al meglio con la narrazione.

Il general manager promette di svelare ulteriori dettagli di Dragon Age: Dreadwolf nel prossimo futuro, pertanto non ci resta che attendere di saperne di più ora che lo sviluppo ha superato questo importante traguardo.