The Callisto Protocol non uscirà in Giappone per via della censura

Striking Distance Studios ha annunciato la cancellazione della versione nipponica di The Callisto Protocol, che dunque non vedrà la luce in Giappone.

Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore via Twitter, lo studio di sviluppo capitanato da Glen Schofield ha spiegato che il survival horror non è riuscito a superare le stringenti valutazione del CERO, l’ente di certificazione giapponese, a causa delle troppe scene violente presenti in The Callisto Protocol. Gli sviluppatori spiegano che per superare il processo di certificazione avrebbero dovuto censurare una parte consistente dell’opera, andandola così a snaturare e rovinando l’esperienza dei giocatori, per questo si è deciso di cancellare del tutto la pubblicazione nell’arcipelago del Sol Levante. Striking Distance Studios e il publisher Krafton assicurano che chiunque abbia già prenotato The Callisto Protocol in Giappone riceverà un rimborso.

Nel frattempo vi ricordiamo che The Callisto Protocol è da poco entrato in fase gold, pertanto nel resto del mondo il gioco uscirà come da previsioni il 2 dicembre sia su PC che su console.