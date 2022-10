PlayStation Plus Essential: ecco i giochi di novembre

Sony ha annunciato i videogiochi che saranno disponibili a novembre per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential, e naturalmente anche a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento ai due tier superiori.

A guidare la selezione troviamo Nioh 2, l’action RPG di Team Ninja e Koei Tecmo che sarà disponibile sia in formato PS4 che PS5. Negli stessi formati ci sarà anche Heavenly Bodies: un videogioco ambientato nello spazio in cui i giocatori vestono i panni di astronauti impegnati a effettuare riparazioni a gravità zero. Infine, chiude l’elenco Lego Harry Potter Collection per PS4, che comprende sia Lego Harry Potter: Anni 1-4 che Lego Harry Potter: Anni 5-7.

Il tris di videogiochi sarà disponibile per gli abbonati al PlayStation Plus a partire dal 1° novembre.