Marvel’s Midnight Suns: svelati personaggi del Season Pass

Firaxis e 2K Games hanno presentato il Season Pass di Marvel’s Midnight Suns, il quale introdurrà ben quattro personaggio giocabili aggiuntivi. Gli acquirenti del pass, incluso nella Legendary Edition, potranno schierare un poker di eroi (e antieroi) decisamente peculiare.

Il primo personaggio aggiuntivo sarà Deadpool, seguito da Venom, poi da Morbius, e infine da Tempesta degli X-Men. Ognuno di questi personaggi porterà con sé nuove missioni della storie, ulteriori potenziamenti per l’Abbazia (l’hub centrale del gioco), e delle skin addizionali. A tal proposito, il Season Pass includerà 23 skin alternative per i vari personaggi, tra cui il costume Iron Knight di Iron Man, l’uniforme Future Soldier di Captain America, e la skin 1602 di Blade.

Vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 2 dicembre, mentre le versioni per PS4, Xbox One e Switch arriveranno in seguito.