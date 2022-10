F1 Manager 2022: Frontier interrompe il supporto al gioco

A distanza di meno di due mesi dall’uscita avvenuta sul finire dello scorso agosto, Frontier ha annunciato di aver interrotto il supporto a F1 Manager 2022. La prossima, infatti, sarà l’ultima patch per il gestionale dedicato al mondo della Formula 1.

Con un messaggio diffuso sul sub-reddit ufficiale del gioco, lo studio britannico ha spiegato che la prossima patch andrà a risolvere vari problemi segnalati dai giocatori, ma non alcune delle criticità più importanti che F1 Manager 2022 si trascina sin dal lancio. Nello specifico, l’aggiornamento non correggerà il comportamento delle monoposto doppiate in regime di safety car, che dunque continueranno a non potersi sdoppiare superando la vettura di sicurezza. Non verrà nemmeno corretta la simulazione del DRS: l’ala mobile è difatti troppo potente e offre un vantaggio significativo alla vettura che sta superando quella che la precede. Invece, l’aggiornamento aggiornerà i modelli delle vetture di Formula 1 così da renderle più simili alle controparti reali, mentre verrà risolto un problema con la gestione del carburante in gara e in qualifica.

Di fatto Frontier staccherà la spina al supporto prima di aver corretto tutti i problemi più importanti, e lo farà per concentrare le risorse dello studio nello sviluppo della prossima iterazione della serie in uscita l’anno prossimo. Inutile dire che questa mossa ha spiazzato gli utenti, i quali si sono riversati sia nei commenti su Reddit che nella sezione recensioni di Steam per manifestare tutto il loro disappunto.