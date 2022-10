SIE London Studio al lavoro su un videogioco multiplayer co-op

Nel futuro di SIE London Studio non c’è la realtà virtuale, bensì un videogioco multiplayer co-op di stampo tradizionale ambientato in una Londra con contaminazioni fantasy. Ne hanno dato conferma gli stessi sviluppatori inglesi in un’intervista concessa ai taccuini di GamesIndustry.

Ciò va a inserirsi all’interno della strategia della divisione PlayStation, proprietaria dello studio londinese, che punta a creare vari progetti di tipo live service. Nell’intervista, la co-studio head Tara Saunders spiega che questo progetto è il più ambizioso a cui la software house abbia mai lavorato. “Il tema principale del gioco sarà quello di intersecare i temi fantastici e gli elementi magici con ciò che ci è familiare,” ha dichiarato la Saunders. “E per noi non può esserci luogo più familiare di Londra.”

L’esponente di SIE London Studio spiega che il gioco userà il Soho Engine, il motore proprietario dello studio, il quale è in grado di sfruttare appieno le potenzialità dell’hardware di PS5. Tuttavia la Saunders non ha voluto sbottonarsi ulteriormente né sull’effettiva tipologia di gioco in sviluppo, né sulla potenziale finestra di uscita del prodotto finito. Per il momento dobbiamo accontentarci della concept art ufficiale presente in calce all’articolo.