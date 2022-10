Paragon: il MOBA di Epic Games torna grazie a Netmarble

Ricordate Paragon, il MOBA che Epic Games abbandonò in seguito al successo di Fortnite? Ebbene, lo strategico multiplayer misto ad action in terza persona sta per tornare in vita grazie a Netmarble.

La compagnia sudcoreana ha difatti dato il via a un test che precederà l’uscita del gioco su PC, sia su Steam che sull’Epic Games Store. Il test è già attivo e si concluderà il 7 novembre, dopodiché Paragon: The Overprime (così è stato ribattezzato) verrà pubblicato in Accesso Anticipato su entrambe le piattaforme digitali. Nessuna notizia, per ora, circa un eventuale approdo su console: ricordiamo infatti che il gioco originale era stato reso disponibile anche su PS4.

Netmarble cercherà così di rendere giustizia a questo particolare MOBA. Ci riuscirà? Solo il tempo potrà darci la risposta.