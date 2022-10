Tactics Ogre: Reborn si mostra nel "Final" trailer

Quando mancano appena due settimane all’uscita di Tactics Ogre: Reborn, ecco che Square Enix ha confezionato il “Final” trailer di questa versione rimasterizzata del celebre JRPG tattico.









Tactics Ogre: Reborn si basa sul tattico a turni che vide la luce nel 2010 su PSP, a sua volta remake dell’originale per SNES. In questa versione rimasterizzata sarà presente il doppiaggio completo di ogni filmato di intermezzo, sia in lingue inglese che in giapponese, un sistema di progressione dei personaggi rimaneggiato, nonché una colonna sonora riarrangiata, più varie feature che migliorano l’usabilità.

Tactics Ogre: Reborn sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch dall’11 novembre.