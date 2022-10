JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, arriva Risotto Nero

Bandai Namco ha pubblicato il primo DLC di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R che introduce Risotto Nero, un nuovo lottatore direttamente da Vento Aureo.









Risotto Nero è il primo personaggio aggiuntivo del gioco ed è disponibile sia come acquisto individuale che come parte del Season Pass, il quale conterrà anche altri personaggi giocabili in futuro. Il Season Pass offre anche un accesso anticipato al personaggio DLC e due costumi esclusivi.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch. Qui trovate la nostra recensione.