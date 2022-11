Eidos Montreal starebbe sviluppando un nuovo Deus Ex

Sembra che un nuovo Deus Ex sia in sviluppo presso Eidos Montreal, lo studio di sviluppo precedentemente di proprietà di Square Enix e dalla fine dell’estate passato nelle mani di Embracer Group.

L’indiscrezione è stata riportata da Jason Schreier, il quale tramite Twitter ha dichiarato che lo studio canadese starebbe lavorando a un nuovo progetto legato al franchise di Deus Ex, tuttavia i lavori sarebbero ancora in uno stadio embrionale. Il giornalista di Bloomberg ha poi fatto sapere che Eidos Montreal sarebbe al lavoro su altri due progetti: uno di questi legato a una nuova IP, l’altro sarebbe una partnership con Microsoft per il co-sviluppo di Fable.

Nel frattempo Embracer Group, nel mettere in atto una politica di riduzione dei costi che ha portato persino alla chiusura di Studio Onoma , avrebbe cancellato un altro progetto di Eidos Montreal con un’ambientazione ispirata a Stranger Things.