PlayStation Plus: persi circa 2 milioni di abbonati, ricavi in aumento

Nel presentare i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre, Sony ha fatto sapere che gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono diminuiti per il terzo trimestre consecutivo. Gli utenti del servizio sono infatti calati di circa 2 milioni passando da 47,3 milioni a 45,4 milioni al 30 settembre 2022.

Tuttavia, come segnalato nel report ufficiale, i ricavi legati ai servizi sono cresciuti di circa il 10%, passando da 106 miliardi di yen a 116 miliardi di yen al 30 settembre 2022. Da notare che questa categoria comprende i ricavi legati ai servizi del PlayStation Network, ma non gli acquisti di giochi o add-on sul PlayStation Store. Ciò significa che Sony sta ricavando più soldi per abbonato, segno che con buona probabilità la trasformazione del servizio PlayStation Plus ha sicuramente portato a un calo di 2 milioni di abbonati, ma gli utenti rimasti hanno optato per formule di sottoscrizione più costose.