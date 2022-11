Annunciato il remake di Riven, il sequel di Myst

A sorpresa, spiazzando praticamente tutti, Cyan Inc. ha annunciato di essere al lavoro sul remake di Riven. Il sequel di Myst, classe 1997, sta quindi per essere oggetto di un rifacimento che proverà a rendere attuale questa particolare avventura a enigmi di ben venticinque anni fa.

Nelle FAQ pubblicate sul sito ufficiale dello studio, Cyan spiega che non si tratterà di una versione rimasterizzata, bensì di un remake moderno che sfrutterà tutte le tecnologie attuali per rendere il gioco al passo coi tempi. Per esempio, gli sviluppatori fanno sapere che non si tratterà di un titoli punta e clicca, ma di un’avventura in cui ci si potrà muovere direttamente e in prima persona negli ambienti tridimensionali.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli, tanto che non sappiamo nemmeno le piattaforme di riferimento. Cyan promette di diffondere altre notizie man mano che il team andrà avanti con lo sviluppo.