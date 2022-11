Atomic Heart: un trailer ne annuncia la data di uscita

Forse ci siamo: dopo una lunga gestazione, Atomic Heart è finalmente provvisto di una data di uscita ufficiale e – si spera – definitiva. Gli sviluppatori di Mundfish e il publisher Focus Entertainment hanno confezionato un nuovo trailer dedicato all’immersive sim che ci dà appuntamento al prossimo 21 febbraio 2023.









L’avventura in prima persona ambientata in una versione ucronica dell’Unione Sovietica vedrà la luce su PC tramite Steam, nonché su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Da notare, infine, che Atomic Heart sarà disponibile al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.